На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что Украина находится на грани политического развала из-за Ермака

The Economist: влияние Ермака угрожает стабильности Украины
true
true
true
close
STR/NurPhoto/Reuters

Британское издание The Economist сообщает о внутренних конфликтах в администрации президента Украины, которые могут привести к политическому расколу. Ключевую роль в процессах играет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Ермак контролирует до 85% информационных потоков к президенту, создавая атмосферу заговора в правительстве. Его влияние простирается дальше должности главы канцелярии», — отмечается в материале.

В июне произошли три знаковых события. Вице-премьер Алексей Чернышов, ранее рассматривавшийся как кандидат в премьер-министры, столкнулся с коррупционными обвинениями. Параллельно кабинет министров получил предупреждение о грядущих кадровых перестановках, включая возможное назначение 39-летней Юлии Свириденко на пост премьера. Одновременно предпринималась попытка отстранения главы СБУ Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), завершившаяся безрезультатно.

26 июня издание «Страна.ua» писало, что увольнение с поста премьера Украины Дениса Шмыгаля может привести к усилению политического влияния Андрея Ермака.

Ранее сообщалось, что Залужный уверенно обошел бы Зеленского во втором туре выборов на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами