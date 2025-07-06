В Британии заявили, что Украина находится на грани политического развала из-за Ермака

Британское издание The Economist сообщает о внутренних конфликтах в администрации президента Украины, которые могут привести к политическому расколу. Ключевую роль в процессах играет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Ермак контролирует до 85% информационных потоков к президенту, создавая атмосферу заговора в правительстве. Его влияние простирается дальше должности главы канцелярии», — отмечается в материале.

В июне произошли три знаковых события. Вице-премьер Алексей Чернышов, ранее рассматривавшийся как кандидат в премьер-министры, столкнулся с коррупционными обвинениями. Параллельно кабинет министров получил предупреждение о грядущих кадровых перестановках, включая возможное назначение 39-летней Юлии Свириденко на пост премьера. Одновременно предпринималась попытка отстранения главы СБУ Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), завершившаяся безрезультатно.

26 июня издание «Страна.ua» писало, что увольнение с поста премьера Украины Дениса Шмыгаля может привести к усилению политического влияния Андрея Ермака.

Ранее сообщалось, что Залужный уверенно обошел бы Зеленского во втором туре выборов на Украине.