Возле гольф-клуба Трампа задержали мужчину с оружием. Он выдавал себя за сотрудника Госдепа

В пятницу, 31 июля, служба безопасности гольф-клуба Trump National Golf Club в Ранчо-Палос-Вердес заметила подозрительного мужчину. По данным департамента шерифа округа Лос-Анджелес, он ходил по территории, фотографировал и снимал видео.
Следствие считает, что мужчина целенаправленно наблюдал за подготовкой мер безопасности перед визитом Дональда Трампа, который должен был приехать сюда 4 августа для участия в благотворительном ужине Республиканского национального комитета.
Через два дня, 2 августа, подозреваемого снова увидели возле гольф-клуба. По данным прокуратуры США, он сам подошел к федеральным агентам, представился сотрудником Госдепартамента и заявил, что помогает организовывать охрану мероприятия. Мужчина также сообщил, что в его машине лежит заряженный пистолет.
Федеральные агенты немедленно вызвали на место сотрудников департамента шерифа. В ходе проверки личности выяснилось, что 38-летний житель города Дауни Джанин Джон Таэле уже находится в розыске — полиция Эль-Сегундо искала его по делу об ограблении. Мужчину задержали.
Что нашли у подозреваемого
При задержании в кармане брюк Таэле полицейские обнаружили 16-патронный магазин, снаряженный экспансивными пулями, сообщил CBS News.
В ходе обыска его автомобиля на парковке гольф-клуба правоохранители изъяли заряженный 9-миллиметровый пистолет с патроном в патроннике, еще один снаряженный магазин с такими же боеприпасами, бинокль и поддельный значок с надписью «Security Agent» («Агент службы безопасности»).
Позже агенты ФБР, детективы шерифа и сотрудники Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) провели обыск в доме подозреваемого.
Силовики нашли незаконно модифицированную винтовку платформы AR, пистолет Colt 1911 45-го калибра, верхний ресивер для винтовки AR, бронежилет, магазины повышенной емкости и внушительный запас патронов различного калибра.
Также были изъяты наушник, две радиостанции и личные блокноты с записями, «вызывающими опасения». В этих текстах упоминался Белый дом, уточнили источники в правоохранительных органах.
Какие обвинения предъявили
Во вторник, 4 августа, федеральная прокуратура предъявила Таэле обвинение в хранении незарегистрированной короткоствольной винтовки. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Параллельно против него расследуется дело в суде штата Калифорния. Окружная прокуратура вменяет мужчине скрытое ношение огнестрельного оружия в автомобиле, хранение запрещенных боеприпасов и незаконное получение магазина большой емкости. Кроме того, он проходит обвиняемым по отдельному делу об ограблении.
По информации CBS News, на первом судебном заседании Таэле не признал свою вину. Решением суда ему запрещено владеть любым оружием и приближаться к территории гольф-клуба Trump National Golf Club.
Планировал ли Таэле покушение на Трампа
Первый заместитель федерального прокурора Билл Эссайли отметил, что следствие еще устанавливает истинные намерения Таэле, но подчеркнул: правоохранители «благодарны за то, что он был задержан до визита президента».
В свою очередь, помощник директора ФБР в Лос-Анджелесе Патрик Гранди добавил, что любые потенциальные угрозы сейчас проверяются максимально тщательно.
«Здесь нет места ошибкам, особенно в свете предыдущих покушений на жизнь президента Трампа», — заявил он.
На данный момент ни Секретная служба, ни прокуратура не предъявили Таэле обвинений в подготовке покушения. Власти заявили, что своевременное вмешательство силовиков позволило предотвратить опасную ситуацию. Расследование продолжается.
Покушения на Трампа
13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в городе Батлер (штат Пенсильвания) стрелок Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши соседнего здания. Трамп получил ранение в ухо, один зритель погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Нападавшего ликвидировали сотрудники Секретной службы.
15 сентября 2024 года возле гольф-клуба Trump International Golf Club во Флориде сотрудники Секретной службы обнаружили вооруженного Райана Уэсли Раута, который скрывался в кустах рядом с полем для гольфа. После того как агенты открыли огонь, он попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Позднее суд признал его виновным по делу о покушении на президента.
25 апреля 2026 года во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне вооруженный мужчина прорвался через пост Секретной службы в гостинице Washington Hilton, после чего президент и другие высокопоставленные чиновники были срочно эвакуированы. Подозреваемому Коулу Томасу Аллену предъявили федеральное обвинение в попытке убийства президента США. В Белом доме позже назвали этот случай третьим крупным покушением на Дональда Трампа.