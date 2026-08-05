Возле гольф-клуба Трампа задержали мужчину с оружием. Он выдавал себя за сотрудника Госдепа

Возле гольф-клуба Трампа перед его приездом задержали человека с оружием

В Калифорнии возле гольф-клуба Дональда Трампа задержали вооруженного мужчину за два дня до приезда туда президента США. По данным следствия, подозреваемый выдавал себя за сотрудника Госдепартамента США, а при обысках у него обнаружили оружие, бронежилет и поддельный значок агента службы безопасности. В личных блокнотах мужчины были записи о Белом доме, которые вызвали «опасения» у следствия.

В пятницу, 31 июля, служба безопасности гольф-клуба Trump National Golf Club в Ранчо-Палос-Вердес заметила подозрительного мужчину. По данным департамента шерифа округа Лос-Анджелес, он ходил по территории, фотографировал и снимал видео.

Следствие считает, что мужчина целенаправленно наблюдал за подготовкой мер безопасности перед визитом Дональда Трампа , который должен был приехать сюда 4 августа для участия в благотворительном ужине Республиканского национального комитета.

Через два дня, 2 августа, подозреваемого снова увидели возле гольф-клуба. По данным прокуратуры США, он сам подошел к федеральным агентам, представился сотрудником Госдепартамента и заявил, что помогает организовывать охрану мероприятия . Мужчина также сообщил, что в его машине лежит заряженный пистолет.

Федеральные агенты немедленно вызвали на место сотрудников департамента шерифа. В ходе проверки личности выяснилось, что 38-летний житель города Дауни Джанин Джон Таэле уже находится в розыске — полиция Эль-Сегундо искала его по делу об ограблении. Мужчину задержали.

Что нашли у подозреваемого

При задержании в кармане брюк Таэле полицейские обнаружили 16-патронный магазин, снаряженный экспансивными пулями, сообщил CBS News.

В ходе обыска его автомобиля на парковке гольф-клуба правоохранители изъяли заряженный 9-миллиметровый пистолет с патроном в патроннике, еще один снаряженный магазин с такими же боеприпасами, бинокль и поддельный значок с надписью «Security Agent» («Агент службы безопасности»).

Позже агенты ФБР, детективы шерифа и сотрудники Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) провели обыск в доме подозреваемого.

Силовики нашли незаконно модифицированную винтовку платформы AR, пистолет Colt 1911 45-го калибра , верхний ресивер для винтовки AR, бронежилет, магазины повышенной емкости и внушительный запас патронов различного калибра.

Также были изъяты наушник, две радиостанции и личные блокноты с записями, «вызывающими опасения». В этих текстах упоминался Белый дом , уточнили источники в правоохранительных органах.

Какие обвинения предъявили

Во вторник, 4 августа, федеральная прокуратура предъявила Таэле обвинение в хранении незарегистрированной короткоствольной винтовки. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Параллельно против него расследуется дело в суде штата Калифорния. Окружная прокуратура вменяет мужчине скрытое ношение огнестрельного оружия в автомобиле, хранение запрещенных боеприпасов и незаконное получение магазина большой емкости. Кроме того, он проходит обвиняемым по отдельному делу об ограблении.

По информации CBS News, на первом судебном заседании Таэле не признал свою вину . Решением суда ему запрещено владеть любым оружием и приближаться к территории гольф-клуба Trump National Golf Club .

Планировал ли Таэле покушение на Трампа

Первый заместитель федерального прокурора Билл Эссайли отметил, что следствие еще устанавливает истинные намерения Таэле, но подчеркнул: правоохранители «благодарны за то, что он был задержан до визита президента».

В свою очередь, помощник директора ФБР в Лос-Анджелесе Патрик Гранди добавил, что любые потенциальные угрозы сейчас проверяются максимально тщательно.

«Здесь нет места ошибкам, особенно в свете предыдущих покушений на жизнь президента Трампа», — заявил он.

На данный момент ни Секретная служба, ни прокуратура не предъявили Таэле обвинений в подготовке покушения. Власти заявили, что своевременное вмешательство силовиков позволило предотвратить опасную ситуацию. Расследование продолжается.

Покушения на Трампа

13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в городе Батлер (штат Пенсильвания) стрелок Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши соседнего здания. Трамп получил ранение в ухо, один зритель погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Нападавшего ликвидировали сотрудники Секретной службы.

15 сентября 2024 года возле гольф-клуба Trump International Golf Club во Флориде сотрудники Секретной службы обнаружили вооруженного Райана Уэсли Раута, который скрывался в кустах рядом с полем для гольфа. После того как агенты открыли огонь, он попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Позднее суд признал его виновным по делу о покушении на президента.

25 апреля 2026 года во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне вооруженный мужчина прорвался через пост Секретной службы в гостинице Washington Hilton, после чего президент и другие высокопоставленные чиновники были срочно эвакуированы. Подозреваемому Коулу Томасу Аллену предъявили федеральное обвинение в попытке убийства президента США. В Белом доме позже назвали этот случай третьим крупным покушением на Дональда Трампа.