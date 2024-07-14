«Услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу». На Трампа совершено покушение На Дональда Трампа совершено покушение в Пенсильвании, он ранен в ухо

На Дональда Трампа, предположительно, совершено покушение. Во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой 45-й президент США получил ранение правого уха. Сейчас жизнь Трампа вне опасности, он уже выступил с заявлением. Стрелок, который стрелял с большого расстояния, убит. Его личность и мотивы пока не установлены. Также погиб один сторонник Трампа. Джо Байден осудил стрельбу на митинге, но пока отказался называть случившееся покушением.

Во время предвыборного выступления Дональда Трампа в городе Батлер (штат Пенсильвания) произошла стрельба. Она началась спустя несколько минут после начала выступления Трампа, который вновь претендует на выдвижение в президенты. После первых глухих выстрелов он схватился за ухо и спрятался за трибуну, а сотрудники спецслужб стали закрывать его своими телами. Когда стрельба стихла, Трамп в окружении охранников поднялся и показал несколько ободряющих жестов на камеру и избирателям. Затем его в плотном кольце агентов увели со сцены в машину.

На кадрах видно, что ухо Трампа окровавлено, а по щеке течет кровь. По дороге в больницу он успел сообщить, что с ним «все в порядке». Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что тот «в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении».

Стрелок произвел множественные выстрелы во время митинга Трампа в направлении сцены из-за пределов проведения мероприятия, говорится в заявлении Секретной службы США. Он «был нейтрализован», но успел убить одного зрителя предвыборного митинга и тяжело ранить двоих.

Правоохранительные органы США начали расследование стрельбы на митинге в Пенсильвании как покушения на Дональда Трампа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«Невероятно, что такое может произойти в США»

Спустя пару часа после покушения Дональд Трамп выступил с заявлением. Он поблагодарил спецслужбы «за их оперативный ответ на стрельбу» и выразил соболезнования семье погибшего сторонника и получившим ранения.

«Невероятно, что такое может произойти в нашей стране, — заявил Трамп. — В настоящее время ничего не известно о стрелке, который теперь мертв».

Он рассказал, что в него попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха.

«Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу.

Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — рассказал Дональд Трамп.

Реакция Джо Байдена

Президент Байден осудил стрельбу на предвыборном митинге Трампа.

«Я благодарен за то, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех, кто был на митинге», — заявил Байден.

Он уверен, что «в Америке нет места такому насилию»: «Вся нация должна объединиться в его осуждении».

Позже Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на Трампа и пока не может назвать стрельбу на его митинге именно так. Он выразил надежду, что уже в ближайшее время сможет переговорить со своим конкурентом по президентской гонке.