СМИ узнали, что подозреваемый в покушении на Трампа хотел воевать за ВСУ

Задержанный по подозрению во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа может быть «одержим» военными действиями на Украине, написала в соцсети X член палаты представителей конгресса, ультраправый политик и сторонница теорий заговора Марджори Тейлор Грин.

Она напомнила, что экс-президент не раз обещал положить конец конфликту на Украине. Конгрессвумен опубликовала снимок, на котором задержанный Райан Уэсли Рут предположительно запечатлен в республике, и допустила, что мужчина «одержим войной на Украине, которую финансируют США».

Газета The New York Post выяснила, что 58-летний Рут учился в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины, а примерно в 2018 году переехал на Гавайи. В профиле на LinkedIn задержанный описал себя как человека с «механистическим складом ума», который любит «идеи, изобретения и творческие проекты с художественным вкусом».

Согласно материалу, Рут владеет Camp Box Honolulu, компанией по строительству сараев. Хотя в своем аккаунте X подозреваемый ничего не размещал в течение года, он часто критиковал политиков, включая Трампа и действующего президента Джо Байдена. Рут также является убежденным сторонником Украины и Тайваня. В соцсети X он даже пытался безуспешно «продать» идею о том, чтобы бывшие афганские солдаты воевали за Украину. Кроме того, Рут побывал в Киеве и говорил, что готов был бы сражаться на передовой, если бы ему разрешили.

Это второе покушение на Трампа за два месяца. 13 июля выступление Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Информация о втором покушении на политика появилась вечером 15 сентября. Сам Трамп после произошедшего сообщил, что он здоров и в безопасности, и заявил, что его ничто не остановит и он никогда не сдастся. К расследованию стрельбы подключилась ФБР. Там ситуацию расценили как вероятную попытку покушения на политика.

Ранее Харрис высказалась о покушении на Трампа.