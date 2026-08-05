У гольф-клуба Трампа в Калифорнии задержали вооруженного мужчину

Рядом с калифорнийским гольф-клубом Трампа задержали мужчину с пистолетом

Правоохранительные органы США задержали в Калифорнии вооруженного человека вблизи гольф-клуба президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает РИА Новости.

2 августа работавшие под прикрытием федеральные агенты заметили подозрительного мужчину. Он прогуливался по территории поля для гольфа, делал фотографии и видеозаписи и, судя по всему, следил за мероприятиями по планированию мер безопасности.

Задержанным оказался 38-летний Джанин Джон Тэле, на момент ареста находившийся под следствием по подозрению в ограблении. У него был изъят магазин с патронами, а в его машине обнаружился заряженный пистолет и боеприпасы. В доме у Тэле также нашли оружие, бронежилет и несколько записных книжек, в которых содержались «тревожные заявления».

Через два дня после инцидента Трамп прибыл в Калифорнию для участия в ряде мероприятий.

8 июля Трамп заявил, что Иран может устроить на него покушение.

Ранее Трамп сделал заявление после очередной стрельбы у Белого дома.