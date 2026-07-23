«Отступает под давлением». О чем говорит решение Зеленского уволить Сырского?

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского показала готовность президента Украины Владимира Зеленского отступать под внешним давлением, заметил корреспондент Welt Кристоф Ваннер. Однако украинский лидер может лишиться власти, если выполнит еще одно требование протестующих — восстановит Михаила Федорова на посту министра обороны, предупредила депутат Верховной рады Анна Скороход. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского демонстрирует готовность украинского президента Владимир Зеленского быстро отступать под давлением, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt в Киеве Кристоф Ваннер.

«Зеленский реагирует на давление извне, это видят и друзья, и враги здесь, на Украине. Становится понятно, что стоит оказать достаточное давление — и Зеленский может довольно быстро отступить»,

— сказал он.

Ваннер подчеркнул, что многие журналисты обращают внимание на хаотичность действий украинского лидера, который «действует под давлением улиц и народа, отменяет решения, пересматривает их и полностью меняет курс».

«Если борьба за власть между кланами внутри страны обострится, это может стать крайне опасным для Украины», — добавил он.

15 июля стало известно, что Михаил Федоров уходит в отставку с поста министра обороны. На следующий день Верховная рада его уволила. Зеленский объяснил замену Федорова провалом реформы ТЦК и конфликтом с Сырским. На этом фоне в украинских городах начались митинги, которые прозвали «картонным майданом». Демонстранты требовали вернуть Федорова в министерство и немедленно уволить Сырского.

Накануне Зеленский официально снял Сырского с должности главкома ВСУ и назначил на нее Михаила Драпатого. Однако отставка Сырского не остановила массовые протесты в стране. Как пишет британская газета The Guardian, активисты намерены продолжать «бессрочные общенациональные протесты» до тех пор, пока Федоров не вернется на свой пост.

« Если он [Зеленский] отменит свое решение, это будет большой победой для Федорова. Это будет унизительно для президента и покажет его слабость. Но если он этого не сделает, протесты продолжатся», — рассказал изданию высокопоставленный источник в украинской армии.

По мнению The Guardian, Украина столкнулась с «политическим кризисом».

«Съедят свои»

Федоров способен свергнуть Зеленского в случае возвращения на пост министра обороны Украины, считает депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Если сейчас Федорова вернут на должность министра обороны Украины, то Зеленский вообще может выходить. Я здесь жду или временное правительство либо выборов, причем необязательно после окончания войны <…> Но больше склоняюсь к госперевороту. Проще, дешевле, быстрее»,

— сказала она в интервью украинской журналистке Лане Шевчук.

По мнению Скороход, госпереворот при таком развитии событий может произойти уже «в ближайшее время». Кроме того, реакция Зеленского на массовые протесты в поддержку Федорова ставит под угрозу его дальнейшую политическую карьеру.

« Существование Зеленского — это вопрос времени, его съедят свои , больше его всерьез не воспринимает никто», — резюмировала нардеп.

Тем временем кадровые перестановки в украинской армии заинтересовали Германию. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль намерен обсудить их с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой.

«Вы знаете, Германия является и останется одним из крупнейших сторонников Украины — в политическом, экономическом и финансовом плане. Поэтому мы, естественно, очень заинтересованы в том, чтобы знать подробности происходящего там», — приводит его слова Web.de (DPA).

Вадефуль выразил уверенность, что Берлин «сможет понять эти решения».

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс назвал отставку Федорова «большой неожиданностью».