«Отступает под давлением». О чем говорит решение Зеленского уволить Сырского?

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского демонстрирует готовность украинского президента Владимир Зеленского быстро отступать под давлением, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt в Киеве Кристоф Ваннер.
«Зеленский реагирует на давление извне, это видят и друзья, и враги здесь, на Украине. Становится понятно, что стоит оказать достаточное давление — и Зеленский может довольно быстро отступить»,
— сказал он.
Ваннер подчеркнул, что многие журналисты обращают внимание на хаотичность действий украинского лидера, который «действует под давлением улиц и народа, отменяет решения, пересматривает их и полностью меняет курс».
«Если борьба за власть между кланами внутри страны обострится, это может стать крайне опасным для Украины», — добавил он.
15 июля стало известно, что Михаил Федоров уходит в отставку с поста министра обороны. На следующий день Верховная рада его уволила. Зеленский объяснил замену Федорова провалом реформы ТЦК и конфликтом с Сырским. На этом фоне в украинских городах начались митинги, которые прозвали «картонным майданом». Демонстранты требовали вернуть Федорова в министерство и немедленно уволить Сырского.
Накануне Зеленский официально снял Сырского с должности главкома ВСУ и назначил на нее Михаила Драпатого. Однако отставка Сырского не остановила массовые протесты в стране. Как пишет британская газета The Guardian, активисты намерены продолжать «бессрочные общенациональные протесты» до тех пор, пока Федоров не вернется на свой пост.
«Если он [Зеленский] отменит свое решение, это будет большой победой для Федорова. Это будет унизительно для президента и покажет его слабость. Но если он этого не сделает, протесты продолжатся», — рассказал изданию высокопоставленный источник в украинской армии.
По мнению The Guardian, Украина столкнулась с «политическим кризисом».
«Съедят свои»
Федоров способен свергнуть Зеленского в случае возвращения на пост министра обороны Украины, считает депутат Верховной рады Анна Скороход.
«Если сейчас Федорова вернут на должность министра обороны Украины, то Зеленский вообще может выходить. Я здесь жду или временное правительство либо выборов, причем необязательно после окончания войны <…> Но больше склоняюсь к госперевороту. Проще, дешевле, быстрее»,
— сказала она в интервью украинской журналистке Лане Шевчук.
По мнению Скороход, госпереворот при таком развитии событий может произойти уже «в ближайшее время». Кроме того, реакция Зеленского на массовые протесты в поддержку Федорова ставит под угрозу его дальнейшую политическую карьеру.
«Существование Зеленского — это вопрос времени, его съедят свои, больше его всерьез не воспринимает никто», — резюмировала нардеп.
Тем временем кадровые перестановки в украинской армии заинтересовали Германию. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль намерен обсудить их с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой.
«Вы знаете, Германия является и останется одним из крупнейших сторонников Украины — в политическом, экономическом и финансовом плане. Поэтому мы, естественно, очень заинтересованы в том, чтобы знать подробности происходящего там», — приводит его слова Web.de (DPA).
Вадефуль выразил уверенность, что Берлин «сможет понять эти решения».
Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс назвал отставку Федорова «большой неожиданностью».