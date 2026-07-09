«Это как раз то, против чего ведется СВО». В Кремле сообщили, в чем заблуждается Трамп

В Кремле сообщили, что эскалация на Украине приведет к расширению буферной зоны

Президент США Дональд Трамп заявил 8 июля, что намерен вновь поговорить по телефону с Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что разговор пока не состоялся. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер открыт к диалогу. Подробнее о возможном разговоре и о том, как представитель Кремля прокомментировал другие заявления Трампа, — в материале «Газеты.Ru».

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, о котором ранее говорил американский лидер, пока не состоялся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Трампа о возможном «закрытии неба» над Украиной и его слова об ударах по российской инфраструктуре.

Песков предположил, что Трамп не позвонил Владимиру Путину, поскольку был занят после переговоров в Анкаре. Тем не менее, российский лидер открыт для общения, отметил представитель Кремля.

«Президент Путин всегда рад пообщаться, у них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место. Пока никто не звонил. Президент Путин открыт к диалогу», — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в тот же день, 8 июля.

О «закрытии неба»

Песков также прокомментировал слова Трампа о том, что США могут обеспечить «закрытие неба» над Украиной. Пресс-секретарь президента отметил, что подобная тема ранее не обсуждалась.

«Это новые заявления. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, реализация такого сценария означала бы участие вооруженных сил стран НАТО в действиях на территории Украины.

«Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он добавил, что Москве еще предстоит проанализировать новые заявления американской стороны.

Об эскалации конфликта

Комментируя слова Трампа о том, что удары ВСУ по российской инфраструктуре могут приблизить окончание конфликта, Песков заявил, что власти США ошибаются.

«Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома, заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования — это ошибочное суждение», — сказал он.

По словам представителя Кремля, дальнейшая эскалация может привести к затягиванию специальной военной операции.

Он также допустил, что при развитии подобного сценария может потребоваться создать более крупную буферную зону на территории Украины.

Что сказали в Совфеде

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал заявление Трампа о возможном «закрытии неба» над Украиной.

«Надо посмотреть, что будет после его разговора с нашим президентом. Я думаю, наш президент популярно ему объяснит, что такие заявления неприемлемы ни с какой точки зрения», — сказал сенатор.

По мнению Джабарова, к заявлениям американского лидера о скором урегулировании конфликта пока следует относиться спокойно. Сенатор напомнил, что Трамп давал много обещаний, в том числе — по поводу противостояния с Ираном. Однако, по словам сенатора, после этого боевые действия возобновились.