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Политика

«Наш президент популярно объяснит»: сенатор раскрыл, что ждать от звонка Трампа Путину

Джабаров: Путин популярно объяснит Трампу последствия закрытия неба над Украиной
Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего телефонного разговора с Дональдом Трампом, который был анонсирован американским лидером, «популярно объяснит» ему недопустимость закрытия неба над Украиной. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

8 июля Трамп в рамках встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре допустил, что Соединенные Штаты могут обеспечить «закрытие неба» над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности.

«Надо посмотреть, что будет после его разговора с нашим президентом. Я думаю, наш президент популярно ему объяснит, что такие заявления неприемлемы ни с какой точки зрения», — сказал Джабаров.

Также, по мнению сенатора, заявление президента США о прогрессе в рамках урегулирования на Украине также вызывает вопросы.

«Он уже много прекращал конфликтов, в том числе с Ираном совсем недавно. Вы же знаете, чем это закончилось — возобновились боевые действия. Поэтому я спокойно относился бы пока к таким высказываниям Трампа», — подытожил Джабаров.

Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что намерен сегодня, 8 июля, позвонить российскому президенту Владимиру Путину.

В рамках встречи с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной как инструмент гарантии безопасности Киеву, а также пообещал передать Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot.

Кроме того, он допустил свой визит на Украину.

Ранее Трамп заявил, что мир на Украине «ближе, чем принято думать».

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