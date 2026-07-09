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Политика

Песков оценил слова Трампа про закрытие неба над Украиной

Песков: заявление Трампа о закрытии воздушного пространства Украины — новое
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном закрытии воздушного пространства Украины — новое, ранее эта тема не обсуждалась. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это новые заявления. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба», — сказал представитель Кремля.

Песков предположил, что в любом случае, речь будет идти о прибытии вооруженных сил стран — членов НАТО на Украину. Это то, против чего проводится специальная военная операция, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, России еще предстоит подумать над тем, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан и так далее.

8 июля в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут работать над гарантиями безопасности для республики. В частности, он допустил, что Вашингтон может ввести бесполетную зону над этой страной. Дискуссии об этом шаге ведутся еще с 2022 года, однако ранее НАТО последовательно отказывалось от таких мер. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков прокомментировал слова Трампа об ударах ВСУ по инфраструктуре России.

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