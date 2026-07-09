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Политика

Песков предупредил о риске затягивания СВО

Песков: эскалация может продлить СВО и привести к созданию большой буферной зоны
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Дальнейшая эскалация может продлить специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени — мы не можем точно сказать в какой», — предупредил представитель Кремля.

Песков также допустил, что России придется создать большую буферную зону на Украине в случае эскалации.

Во время брифинга пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал утверждения президента США Дональда Трампа о том, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре могут приблизить завершение украинского конфликта. Песков подчеркнул, что в администрации Белого дома заблуждаются, если думают, что путем эскалации и военного давления можно выйти на мир.

8 июля президент США на саммите НАТО в Анкаре одобрил удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер назвал это эскалацией, «которая может помочь положить конец» конфликту на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио также поддержал удары ВСУ вглубь России. По его словам, Соединенные Штаты надеятся, что это позволит создать условия для переговоров о прекращении войны и якобы покажет Москве, «насколько сложно защищать свое воздушное пространство».

Ранее на Украине призвали к максимальной эскалации конфликта с Россией.

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