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Политика

В Кремле ответили на вопрос об обещании Трампа позвонить Путину вчера

Песков: Трамп пока не совершил обещанный вчера звонок Путину
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп пока не выполнил свое обещание позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Ну, господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре. Поэтому вчера никто не звонил... Пока никто не звонил», — поделился пресс-секретарь президента РФ с журналистами.

При этом Песков подчеркнул, что Путин «всегда рад пообщаться» и «открыт к диалогу» с американской стороной.

«У них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место», — добавил представитель Кремля.

Предстоящий телефонный разговор с российским лидером Трамп анонсировал вчера на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, уточнив, что планирует позвонить в Москву в этот же день.

Предыдущая телефонная беседа между лидерами РФ и США состоялась 5 июля по инициативе американской стороны. Разговор длился почти полтора часа, и потом Трамп охарактеризовал его как «очень хороший». По его словам, Москва и Вашингтон «уже близки к тому, чтобы довести ... до конца» украинский конфликт.

Ранее в Кремле оценили разговор Путина с Трампом.

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