Трамп анонсировал звонок Путину

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что намерен сегодня, 8 июля, позвонить российскому президенту Владимиру Путину. Трансляция ведется на YouTube-канале агентства Reuters.

«У нас будут переговоры сегодня», — сказал глава Белого дома.

5 июля Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Как уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин во время разговора с Трампом заявил, что Вооруженные силы РФ возьмут все укрепленные районы украинских войск в Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся.

Кроме того, Путин указал американскому коллеге на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников относительно ситуации на поле боя. Глава государства подчеркнул, что «российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим».

Американский президент оценил телефонный разговор с российским коллегой как «очень хороший». По его мнению, США и Россия «уже близки к тому, чтобы довести это до конца», имея в виду украинский конфликт.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом «реальную перспективу» окончания военных действий на Украине.