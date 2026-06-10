Лавров рассказал об одной просьбе послов Британии, Франции и Германии

Послы Великобритании, Франции и Германии в России просят о встрече с замминистра иностранных дел России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сейчас могу сказать, это не секрет, послы этих стран - Британии, Франции и Германии, - просятся на встречу с моим заместителем в министерстве иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем», — заявил Лавров.

Он выразил интерес к тому, «как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли, после того как лидеры, руководители этих послов, говорили оскорбительные вещи про Россию, переходили на личности многократно».

Министр иностранных дел РФ заметил, что не большой оптимист, но Москва выслушает позицию европейских дипломатов.

До этого лидеры стран «евротройки» назвали условия для достижения мира на Украине. Первым пунктом в документе они призывают президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня. Далее лидеры «евротройки» потребовали надежных, «юридически обязательных» гарантий безопасности, в основе которых будут лежать договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026-го.

Кроме того, Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц оставили за Европой право развернуть на Украине иностранный военный контингент.

Ранее Зеленский назвал «идеальное решение» в мирных переговорах.