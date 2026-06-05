Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Шредера

Ушаков: встреча Путина и Шредера была в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и бывший канцлер Германии Герхард Шредер провели встречу в Кремле. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Беседа была дружеская. <...> Подробности я, честно говоря, не знаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Ушаков рассказал, что Путин и Шредер провели встречу тет-а-тет.

9 мая Путин сообщил, что предпочел бы видеть Шредера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако глава евродипломатии Кая Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.