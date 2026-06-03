«Я честно передавал». Журналист «Би-би-си» объяснил, почему телеканал не сообщает о терактах ВСУ

После атаки ВСУ на пассажирский автобус в Енакиеве официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к корреспонденту «Би-би-си» Стиву Розенбергу с вопросом об освещении атак на мирных жителей в Донбассе. На полях Петербургского международного экономического форума она поинтересовалась, почему подобные преступления не попадают в повестку западных СМИ. Что ответил журналист британского телеканала и почему отказался называть удар по автобусу терактом — в материале «Газеты.Ru».

«Задайте ему вопрос»

Одним из самых обсуждаемых эпизодов стартовавшего 3 июня ПМЭФ стал заочный диалог официального представителя МИД России Марии Захаровой с корреспондентом «Би-би-си» Стивом Розенбергом.

Во время общения с журналистами Захарова обратила внимание на присутствовавшего на площадке форума корреспондента британского телеканала и задалась вопросом, почему подобные события на Западе предпочитают не освещать.

«Если вы обернетесь назад, за вами стоит Стив Розенберг, это корреспондент «Би-би-си». И задайте ему вопрос, почему теракты, которые осуществляются киевским режимом, не показываются западной аудитории.

Задайте вопрос, почему на площадках ярмарок и других мероприятий он есть, а в Старобельске его не было. У меня, например, есть вопрос», — попросила журналистов Захарова.

После этого внимание репортеров переключилось на Розенберга. Отвечая на вопрос о трагедии в Енакиеве, корреспондент заявил, что «Би-би-си» планирует рассказать об этом событии.

«Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня», — ответил он.

При этом журналист пояснил, что британский телеканал не использует термин «теракт» в своих материалах.

«Би-би-си» не использует вообще по всему миру это слово», — объяснился Розенберг.

«Остался в Москве»

После разговора на площадке ПМЭФ Розенберг прокомментировал претензии по поводу отсутствия журналистов телеканала в Старобельске. В беседе с журналистами SHOT он заявил, что редакция рассматривала возможность отправки съемочной группы в ЛНР и направляла соответствующие запросы в Лондон. По словам журналиста, первоначально планировался вылет военным бортом, однако в итоге поездку отменили.

Розенберг утверждает, что решение было связано с вопросами безопасности.

«Я, честно, остался в Москве, но, честно передавал то, что было, и слова президента [Владимира Путина]. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. То есть я передавал [информацию]», — отметил журналист.

Он заверил, что его материалы на Западе показывали.

Молчание Запада

Об ударе по рейсовому автобусу в Енакиеве западная пресса пишет пока очень дозировано. Одним из первых высказался ирландский журналист Чей Боуз, который возложил ответственность за произошедшее на украинскую сторону.

«Нет таких масштабов терроризма, которых Киев не смог бы достичь», — написал Боуз на своей странице в социальной сети X.

О произошедшем также сообщило агентство Reuters. В публикации приводились данные российских властей о восьми погибших и 11 пострадавших в результате атаки беспилотника. Агентство процитировало главу ДНР Дениса Пушилина, представителей Следственного комитета, МИД России и посла по особым поручениям Родиона Мирошника. При этом издание отметило, что на момент выхода материала украинская сторона произошедшее не комментировала.

Новость об атаке появилась и в эфире турецкого государственного телеканала TRT World. Он сообщил о гибели людей в результате удара украинского дрона по автобусу в ДНР. Материал подготовили на основе сообщений российских властей и данных Reuters.