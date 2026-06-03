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Политика

Захарова заявила, что у нее есть вопрос к журналисту «Би-би-си» Розенбергу

Захарова спросила у журналиста «Би-би-си», почему он не поехал в Старобельск
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поинтересовалась у журналиста британского телеканала «Би-би-си» Стива Розенберга, почему он отказался ехать к атакованному украинскими дронами колледжу в Старобельске. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат общалась с корреспондентами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. В какой-то момент рядом с ней оказался Розенберг.

«Задайте вопрос Стиву Розенбергу, почему на площадках ярмарок и других мероприятий он есть, а в Старобельске его не было. У меня, например, есть вопрос», — сказала Захарова.

Украинские дроны в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). В тот момент в общежитии находились 86 учащихся. От ударов здание частично обрушилось. В результате пострадали 65 человек, из них 21 человека спасти не удалось. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

24 мая Захарова рассказала, что более 50 иностранных журналистов прибыли в Старобельск, чтобы снять сюжеты о налете беспилотников на колледж. Эти корреспонденты представляли СМИ из 19 стран, в том числе западных.

Ранее в МИД РФ возмутились тем, как западные СМИ осветили трагедию в Старобельске.

 
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