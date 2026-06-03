Журналист обвинил Украину в терроризме после удара по автобусу в ДНР

Журналист Боуз обвинил Украину в терроризме после удара по автобусу в ДНР

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х обвинил Украину в терроризме после удара БПЛА ВСУ по гражданскому автобусу на территории ДНР.

«Нет таких масштабов терроризма, которых Киев не смог бы достичь», — написал Боуз.

Атака на рейсовый автобус Москва — Симферополь произошла сегодня утром в селе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, в результате удара не выжили семь пассажиров, еще 11 человек получили травмы. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР выразил соболезнования пострадавшим семьям и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на пассажирский автобус. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.