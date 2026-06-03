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Общество

Журналист «Би-би-си» оправдал отсутствие коллег на месте теракта в Старобельске

Розенберг: журналистов «Би-би-си» не пустили в Старобельск из-за опасности
Евгений Биятов/РИА Новости

Журналисты британской телекорпорации «Би-би-си» не приехали на место трагедии в Старобельск якобы потому, что их не отпустили из-за опасности. Об этом заявил Telegram-каналу SHOT журналист «Би-би-си» Стив Розенберг.

По его словам, британские журналисты писали запросы в Лондон и уже собирались вылетать военным бортом в Луганскую народную республику (ЛНР), но в последний момент им отказали «из-за опасности». Розенберг заверил, что «честно» освещал случай в Старобельске, находясь в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту ситуацию, заявила, что у нее есть вопросы к Розенбергу. Дипломат обратила внимание, что «на ярмарках и других мероприятиях» в России он почему-то есть, а в Старобельске его не было.

Британская телекорпорация «Би-би-си» официально отказалась посещать место теракта в Старобельске. Россия пригласила аккредитованных иностранных журналистов посетить место атаки ВСУ. Захарова отмечала, что на Западе активно начала распространяться ложь, что никакой атаки на колледж якобы не было. В результате в Старобельск прибыли более 50 иностранных журналистов из 19 стран, включая Австрию, Венгрию, Германию, Бразилию, Китай, США и Турцию.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. На момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

Ранее в Старобельске большинство студенток похоронили в подвенечных платьях.

 
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