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Общество

Британский журналист пообещал Захаровой рассказать о теракте в Енакиеве

Журналист «Би-би-си» пообещал осветить теракт в Енакиеве после слов Захаровой
Сергей Гунеев/РИА Новости

Журналист «Би-би-си» Стив Розенберг после замечания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пообещал осветить теракт ВСУ в Енакиеве, передает РИА Новости.

«Мы расскажем сегодня», — заявил он, на требование дипломата объяснить замалчивание западными СМИ преступлений киевского режима.

Захарова обратила внимание, что по примеру своих коллег из CNN и японских СМИ британский корреспондент не стал посещать Старобельск, чтобы осветить трагедию, но на ПМЭФ присутствовать не отказался. Дипломат отметила, что такое поведение она считает цинизмом.

З июня в селе Енакиево в ДНР гражданский рейсовый автобус, следовавший по маршруту ПодольскСимферополь, подвергся атаке. В транспортное средство влетел беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек.

Ранее в Кремле заявили, что Путину доложили о террористической атаке ВСУ в ДНР.

 
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