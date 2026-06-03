Журналист «Би-би-си» Стив Розенберг после замечания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пообещал осветить теракт ВСУ в Енакиеве, передает РИА Новости.

«Мы расскажем сегодня», — заявил он, на требование дипломата объяснить замалчивание западными СМИ преступлений киевского режима.

Захарова обратила внимание, что по примеру своих коллег из CNN и японских СМИ британский корреспондент не стал посещать Старобельск, чтобы осветить трагедию, но на ПМЭФ присутствовать не отказался. Дипломат отметила, что такое поведение она считает цинизмом.

З июня в селе Енакиево в ДНР гражданский рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск — Симферополь, подвергся атаке. В транспортное средство влетел беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек.

Ранее в Кремле заявили, что Путину доложили о террористической атаке ВСУ в ДНР.