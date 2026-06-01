Литва захотела видеть Украину в Евросоюзе до 2030 года

Премьер Литвы Ругинене: Украина должна вступить в Евросоюз до 2030 года
Alfredas Pliadis/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене выступила за полноправное членство Украины в Евросоюзе до 2030 года. Об этом сообщает LRT.

По ее словам, процесс евроинтеграции должен быть ускорен таким образом, чтобы республика могла стать полноправным членом ЕС до 2030 года.

«Украина должна стать полноправным членом ЕС до 2030 года. Этот процесс затянулся слишком долго. Поэтому мы должны сделать все, чтобы его ускорить. <…> Очень важно, чтобы все шесть разделов переговоров о членстве Украины в ЕС были открыты сейчас, в это время», – подчеркнула Ругинене.

До этого вице-премьер Украины Тарас Качка заявил, что Киев рассчитывает в 2027 году выйти на подписание договора о вступлении в Евросоюз. По его словам, сейчас у Украины есть 145 требований от Евросоюза. Большая часть из них касается законодательства, уточнил он. Вице-премьер также напомнил, что сейчас ведется техническая работа с Еврокомиссией по шести кластерам.

Ранее в Европе поддержали идею Мерца об особом статусе Украины в ЕС.

 
