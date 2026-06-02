Президент Словакии рассказал о важном условии для членства Украины в Евросоюзе

Tomas Tkacik/Global Look Press

Заключение мира должно стать условием для обсуждения членства Украины в Европейском союзе, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. Об этом сообщает телеканал ТА3.

По его словам, приоритетом должно стать завершение конфликта на Украине дипломатическим путем.

Пеллегрини добавил, что в процессе вступления в Европейский союз не должно существовать никаких коротких путей. В качестве примера он привел государства Западных Балкан, которые «прошли долгий и тяжелый путь реформ». Для них бы стало неправильным и негативным сигналом, если бы Украина немедленно стала членом ЕС.

Накануне газета La Stampa со ссылкой на европейские источники сообщила, что Брюссель не воспринимает всерьез требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в Евросоюз до 2027 года, потому что для этого ей нужно порядка 10 лет. По мнению европейских политиков, Украине необходимо провести основательное реформирование.

Ранее глава МИД Украины резко высказался о поэтапном членстве в ЕС.

 
