На Украине анонсировали встречу Мадьяра с Зеленским

На Украине заявили, что Мадьяр встретится с Зеленским на следующей неделе

Премьер-министр Венгрии Мадьяр готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале следующей недели, если стороны достигнут соглашения на техническом уровне. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

По словам источников, встреча политиков может способствовать снятию Будапештом вето на открытие, по крайней мере, первых переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Однако пока нет определенности относительно встречи Зеленского и Мадьяра. Украинский лидер готов обсудить вопросы с венгерским премьером в Киеве или Будапеште. Следующая встреча может пройти в Берегово.

2 июня Мадьяр в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что Венгрия и Украина близки к соглашению по восстановлению прав венгров Закарпатья, после которого Будапешт смог бы одобрить начало переговоров о членстве Киева в Европейском союзе.

