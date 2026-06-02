Еврокомиссар признался, что нервничает, говоря о поддержке Украины

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс признался, что нервничает, когда слышит разговоры о том, что ЕС будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что испытывает внутреннее волнение, когда в ЕС говорят, что будут поддерживать Украину столько сколько потребуется.

Кубилюс добавил, что эта формулировка означает, что ЕС поддерживает «выживание Украины».

20 мая еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) и Украина подписали меморандум о взаимопонимании для выделения кредита в €90 млрд.

18 мая представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари заявлял, что Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для предоставления стране кредита в размере €90 млрд.

Евросоюзу перед предоставлением кредита Украине надо принять не только меморандум о взаимопонимании, но и программу макрофинансовой помощи стране. При этом документ должен основываться на проведенных Киевом реформах и его обязательствах. Кроме того, Брюсселю необходимо внести изменения в положения о фонде ЕС для помощи украинской стороне.

Ранее на Украине рассказали, во сколько стране обходится один день боевых действий.