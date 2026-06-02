Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Еврокомиссар признался, что нервничает, говоря о поддержке Украины

Еврокомиссар Кубилюс признался, что нервничает из-за долгой поддержки Украины
Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс признался, что нервничает, когда слышит разговоры о том, что ЕС будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что испытывает внутреннее волнение, когда в ЕС говорят, что будут поддерживать Украину столько сколько потребуется.

Кубилюс добавил, что эта формулировка означает, что ЕС поддерживает «выживание Украины».

20 мая еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) и Украина подписали меморандум о взаимопонимании для выделения кредита в €90 млрд.

18 мая представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари заявлял, что Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для предоставления стране кредита в размере €90 млрд.

Евросоюзу перед предоставлением кредита Украине надо принять не только меморандум о взаимопонимании, но и программу макрофинансовой помощи стране. При этом документ должен основываться на проведенных Киевом реформах и его обязательствах. Кроме того, Брюсселю необходимо внести изменения в положения о фонде ЕС для помощи украинской стороне.

Ранее на Украине рассказали, во сколько стране обходится один день боевых действий.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!