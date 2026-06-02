В Польше захотели закрыть Украине путь в ЕС на фоне скандала с Зеленским

Польша должна блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока власти страны поддерживают «культ бандеровцев», заявил вице-спикер сейма (нижней палаты парламента Польши) и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM.

По мнению политика, «пока Украина будет поддерживать культ Степана Бандеры и не разблокирует эксгумацию жертв Волынской резни», Польша не должна поддерживать ее вступление в ЕС.

Босак также считает, что украинские власти с пренебрежением относятся к польским политикам. В связи с этим он призвал Варшаву отказаться от финансирования терминалов спутниковой связи Starlink, переданных Украине.

До этого глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает фатальную ошибку, теряя доверие поляков из-за своих решений по поддержке преступной организации, ответственной за Волынскую резню. По его словам, то, что это каким-либо образом почитается, — «абсолютная катастрофа» и действия Зеленского «неприемлемы». При этом он добавил, что Польше «невыгодно разрывать отношения с Украиной».

Ранее президент Польши захотел лишить Зеленского высшей награды республики.