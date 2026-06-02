Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Польше захотели закрыть Украине путь в ЕС на фоне скандала с Зеленским

Вице-спикер Сейма Босак: Польша должна блокировать вступление Украины в Евросоюз
Global Look Press

Польша должна блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока власти страны поддерживают «культ бандеровцев», заявил вице-спикер сейма (нижней палаты парламента Польши) и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM.

По мнению политика, «пока Украина будет поддерживать культ Степана Бандеры и не разблокирует эксгумацию жертв Волынской резни», Польша не должна поддерживать ее вступление в ЕС.

Босак также считает, что украинские власти с пренебрежением относятся к польским политикам. В связи с этим он призвал Варшаву отказаться от финансирования терминалов спутниковой связи Starlink, переданных Украине.

До этого глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает фатальную ошибку, теряя доверие поляков из-за своих решений по поддержке преступной организации, ответственной за Волынскую резню. По его словам, то, что это каким-либо образом почитается, — «абсолютная катастрофа» и действия Зеленского «неприемлемы». При этом он добавил, что Польше «невыгодно разрывать отношения с Украиной».

Ранее президент Польши захотел лишить Зеленского высшей награды республики.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!