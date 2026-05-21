Мерц предложил дать Украине промежуточный статус на пути в ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в Европейском союзе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на письмо Мерца лидерам стран ЕС.

Глава немецкого правительства считает, что статус «ассоциированного члена» даст возможность украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако при этом не даст права голоса. Кроме того, канцлер Германии предложил странам ЕС взять на себя «политическое обязательство» применять положение блока о взаимной помощи к Украине, чтобы создать «существенные гарантии безопасности».

«Мое предложение поможет облегчить продолжающиеся мирные переговоры. Это необходимо не только для безопасности Украины, но и для безопасности всего континента», — отметил Мерц.

Reuters указывает, что беспрепятственный путь в Европейский союз, возможно, будет иметь решающее значение для президента Украины Владимира Зеленского в убеждении граждан Украины в необходимости мирного урегулирования.

