Мерц предложил дать Украине промежуточный статус на пути в ЕС

Reuters: Мерц предложил дать Украине статус «ассоциированного члена» ЕС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в Европейском союзе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на письмо Мерца лидерам стран ЕС.

Глава немецкого правительства считает, что статус «ассоциированного члена» даст возможность украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако при этом не даст права голоса. Кроме того, канцлер Германии предложил странам ЕС взять на себя «политическое обязательство» применять положение блока о взаимной помощи к Украине, чтобы создать «существенные гарантии безопасности».

«Мое предложение поможет облегчить продолжающиеся мирные переговоры. Это необходимо не только для безопасности Украины, но и для безопасности всего континента», — отметил Мерц.

Reuters указывает, что беспрепятственный путь в Европейский союз, возможно, будет иметь решающее значение для президента Украины Владимира Зеленского в убеждении граждан Украины в необходимости мирного урегулирования.

Ранее Евросоюзу предрекли «тяжелые времена» из-за Украины.

 
