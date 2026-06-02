На Западе заявили о готовности Венгрии поддержать вступление Украины в ЕС

Венгрия дала понять партнерам по Евросоюзу, что не будет выступать против вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.

По данным издания, лояльное отношение нового венгерского руководства к вопросу членства Украины в ЕС позволит Киеву уже в ближайшие дни официально начать переговорный процесс о вступлении в союз. Ранее этот шаг неоднократно блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как утверждают источники газеты, готовность снять вето была обозначена после состоявшейся 1 июня встречи украинских и венгерских экспертов, посвященной правам венгров в Закарпатье на Украине. По словам одного из дипломатов, Киев дал гарантии по большинству из 11 требований Будапешта, касающихся восстановления прав этнических венгров.

Отмечается, что обсуждение возможного членства Украины ускорилось после встречи премьера Венгрии Петера Мадьяра с чиновниками в Брюсселе по теме разморозки €16,4 млрд из фондов ЕС.

Ожидается, что послы стран Евросоюза к концу недели выработают окончательную позицию по открытию первого кластера переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии после того, как Киев представит планы реформ и предложения по урегулированию вопросов национальных меньшинств.

2 июня Мадьяр заявил, что Венгрия и Украина близки к соглашению по восстановлению прав венгров Закарпатья, после которого Будапешт смог бы одобрить начало переговоров о членстве Киева в Европейском союзе.

Ранее в Польше захотели закрыть Украине путь в ЕС на фоне скандала с Зеленским.

 
