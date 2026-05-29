Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в падении беспилотника в Румынии, не разобравшись в деталях, это «политический сюрреализм». Об этом «Ленте.ру» заявил сенатор Александр Волошин.

«Представьте себе ситуацию: один человек бросает камень в окно соседа, а виноватым назначают прохожего на другой стороне улицы. Именно так видятся обвинения в сторону России. Это уже политический сюрреализм, типичный для Брюсселя», — сказал он.

Волошин подчеркнул, что Киев получает от ЕС деньги, оружие и политическую поддержку, однако ответственность за провокации пытаются возложить на Москву. Европейские бюрократы верили, что могут подливать масла в огонь и оставаться в безопасности, однако последствия долетают до стран НАТО, заметил парламентарий.

Вместо того, чтобы задавать «неудобные вопросы» Украине, Евросоюз «крутит старую пластинку про российскую угрозу», указал Волошин.

В ночь с 28 на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест обвинил в произошедшем Москву, хотя официальной информации о принадлежности дрона пока не поступало.

Румынское руководство утверждает, что БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. На фоне произошедшего республика пообещала принять дипломатические меры в отношении РФ. Российское министерство обороны к текущему моменту не комментировало инцидент.

