Захарова предупредила Румынию об ответных мерах на закрытие консульства РФ

Захарова: ответные меры на закрытие консульства в Румынии не заставят себя ждать

Ответные меры на закрытие российского консульства в румынской Констанце не заставят себя ждать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Ответные меры в связи с объявлением росгенконсула персоной нон грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», — сказала журналистам дипломат.

В пятницу, 29 мая, президент Румынии Никушор Дан принял решение о закрытии консульства РФ в городе Констанца. Также консул России в стране Андрей Косилин объявлен персоной нон грата.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии поспешили обвинить в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Ранее российский генерал заявил, что Украина спланировала провокацию с БПЛА в Румынии.