Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Захарова предупредила Румынию об ответных мерах на закрытие консульства РФ

Захарова: ответные меры на закрытие консульства в Румынии не заставят себя ждать
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Ответные меры на закрытие российского консульства в румынской Констанце не заставят себя ждать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Ответные меры в связи с объявлением росгенконсула персоной нон грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», — сказала журналистам дипломат.

В пятницу, 29 мая, президент Румынии Никушор Дан принял решение о закрытии консульства РФ в городе Констанца. Также консул России в стране Андрей Косилин объявлен персоной нон грата.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии поспешили обвинить в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Ранее российский генерал заявил, что Украина спланировала провокацию с БПЛА в Румынии.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!