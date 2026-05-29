«Только что узнал»: Путину доложили о падении БПЛА в Румынии

Путин высказался о происхождении дрона, упавшего в Румынии

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что ему только что доложили о ситуации с беспилотником в Румынии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Он отметил, что в западных СМИ идет речь о якобы российском происхождении дрона, но попросил воздержаться от предварительных заключений без необходимой экспертизы.

«Никто не может сказать о происхождении летательного аппарата до проведения экспертизы», — сказал он.

При этом Путин заметил, что всегда, когда украинские БПЛА залетали в разные страны, то первая реакция местных властей была «русские бьют».

Он предположил, что инцидент в Румынии тоже связан с украинским дроном.

В ночь с 28 на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест обвинил в произошедшем Москву, хотя официальной информации о принадлежности дрона пока не поступало.

Румынское руководство утверждает, что БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. На фоне произошедшего республика пообещала принять дипломатические меры в отношении РФ. Российское министерство обороны к текущему моменту не комментировало инцидент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина потребовала большей помощи после попадания БПЛА в дом в Румынии.

 
