Картаполов назвал «заезжанной пластинкой» обвинения в адрес РФ из-за БПЛА в Румынии

Inquam Photos/George Calin via Reuters

У Европы и Румынии «не может быть другого мнения», кроме как сразу обвинить Россию в инциденте с БПЛА в румынском городе Галац. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Каратполов.
 
«У них и не может быть другого мнения. Заезженная пластинка. Во всем виноваты русские», — сказал он.
 
В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.
 
Позже президент Румынии Никушор Дан после падения беспилотника на жилой дом сообщил, что попросил министерство иностранных дел незамедлительно предпринять ряд мер, касающихся отношений страны с Россией, «соразмерных этой очень серьезной ситуации».
 
По словам Дана, генконсульство РФ в Констанце будет закрыто, генконсул объявлен персоной нон грата.

Ранее российский генерал заявил, что Украина спланировала провокацию с БПЛА в Румынии.

 
