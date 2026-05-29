В МИД РФ назвали «верещаниями» заявления Европы об инциденте с дроном в Румынии

Захарова: верещания Европы об инциденте с БПЛА в Румынии нужны для отвода глаз
Высказывания европейских политиков об инциденте с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Румынии нужны Западу для того, чтобы отвлечь внимание от преступлений Украины. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений [украинского лидера] Владимира Зеленского», — отметила дипломат.

В ночь с 28 на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац в Румынии. Два человека получили травмы. Бухарест обвинил в произошедшем Москву, хотя официальной информации о принадлежности дрона пока не поступало. Румынское руководство утверждает, что БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. На фоне произошедшего республика пообещала принять дипломатические меры в отношении РФ. Российское министерство обороны к текущему моменту не комментировало инцидент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как сказала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на фоне инцидента с беспилотником, РФ якобы «перешла еще одну черту». Также она напомнила, что в Брюсселе готовят 21-й пакет санкций в отношении Москвы.

Ранее канцлер Германии высказался о попадании дрона в жилой дом в Румынии.

 
