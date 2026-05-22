Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Пашинян исключил возможность подорожания российского газа для Армении

Пашинян: цена российского газа не может вырасти для Армении из-за договора
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Российский газ не может подорожать для Армении из-за действующего договора. Об этом заявил армянский премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли цены вырасти из-за напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном.

Между Россией и Арменией есть четкие стратегические договоренности в этом вопросе, подчеркнул глава армянского правительства.

Армения взяла курс на сближение с Европейским союзом и планирует подать заявку на вступление, но пока находится на этапе подготовки к подаче документов и реформирования стандартов. Это стало причиной ухудшения отношений с Россией.

Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Армении придется выбрать между Евросоюзом и ЕАЭС. По его словам, Москва старается донести до Еревана «те проблемы, которые в этой связи могут возникать», но российская сторона с пониманием отнесется к любому решению.

Ранее экономист оценил запрет РФ на ввоз цветов из Армении.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!