Пашинян исключил возможность подорожания российского газа для Армении

Российский газ не может подорожать для Армении из-за действующего договора. Об этом заявил армянский премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли цены вырасти из-за напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном.

Между Россией и Арменией есть четкие стратегические договоренности в этом вопросе, подчеркнул глава армянского правительства.

Армения взяла курс на сближение с Европейским союзом и планирует подать заявку на вступление, но пока находится на этапе подготовки к подаче документов и реформирования стандартов. Это стало причиной ухудшения отношений с Россией.

Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Армении придется выбрать между Евросоюзом и ЕАЭС. По его словам, Москва старается донести до Еревана «те проблемы, которые в этой связи могут возникать», но российская сторона с пониманием отнесется к любому решению.

