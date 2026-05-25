Глава МИД Армении заявил, что Ереван не намерен разрывать отношения с Москвой

Ереван не ставит задачи разорвать отношения с Москвой. Об этом журналистам заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает РИА Новости.

«Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических, всех остальных связей с Россией», — отметил он.

Он отметил, что его страна, наоборот, намерена углубить «естественные отношения» с Россией.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. По мнению политика, Пашиняну кажется выгодным зарабатывать себе авторитет на Западе, «рискуя связями с нашей страной».

9 мая президент России Владимир Путин обратил внимание на желание властей Армении присоединиться к ЕС и предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Однако в ответ председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян заявил, что страна не собирается «разводиться» с Россией и не намерена «делить детей». Он назвал споры между Москвой и Ереваном частью обычного политического диалога.

Ранее в Кремле прокомментировали визит Рубил в Армению и «антироссийские заявления» Пашиняна.

 
