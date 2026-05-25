В Кремле высказались о визите Рубио в Ереван

Песков: Россия продолжает диалог с друзьями в Армении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит государственного секретаря США Марко Рубио в Армению.

О визите Рубио в Ереван 25 мая сообщили в армянском МИД. Журналисты предположили, что на встрече якобы могут прозвучать антироссийские заявления, и спросили у представителя Кремля, как там относятся к такой практике.

По словам Пескова, в Кремле слышали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не будет заниматься антироссийской риторикой. При этом остается вопрос о выборе армянской стороной дальнейшего пути экономической интеграции. Как напомнил пресс-секретарь, Пашинян заверял президента РФ Владимира Путина, что Армения останется членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако Ереван развивает отношения и на других направлениях, в частности с Европой, отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия остается надежным поставщиком газа во все страны, но особенно для близких союзников и партнеров, однако такой режим невозможен для участников других интеграций, для них цена будет рыночной. Пресс-секретарь отметил, что об этом известно «друзьям в Ереване», с которыми продолжается диалог.

По словам представителя Кремля, в Армении есть политипические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие в интеграционных процессах с участием России, и с ними диалог будет продолжен.

22 мая премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией. Об этом он сказал на фоне состоявшегося в Ереване саммита Европейского политического сообщества.

Ранее в Ереване прозвучали антироссийские заявления Зеленского, вызвав возмущение Кремля.

 
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
