Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС

Песков: вступление Армении в ЕС приведет к потере выгодного сотрудничества с РФ

Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Представители прессы уточнили у Пескова, вступление в какие именно организации грозит Армении потерей связей с РФ.

«Евросоюз конечно», — ответил Песков.

Он добавил, что надо смотреть, куда еще стремится нынешнее руководство Армении, чтобы говорить о других организациях.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал признать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. По мнению политика, Пашиняну кажется выгодным зарабатывать себе авторитет на Западе, «рискуя связями с нашей страной».

При этом в самой Армении утверждают, что не хотят «развода» с Россией. В частности, об этом заявлял председатель Национального собрания (парламента) республики Ален Симонян. Он назвал споры между Москвой и Ереваном частью обычного политического диалога. Симонян подчеркнул, что Армения продолжает быть полноправным участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и никаких обсуждений о выходе из организации не ведется.

Ранее Макрон похвалил Армению за решение не быть «сателлитом России».