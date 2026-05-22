Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Пашинян прокомментировал отношения Армении и России

Пашинян: Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия
Александр Казаков/РИА Новости

Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с журналистами, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Россия является сверхдержавой, к которой надо относиться с уважением, как и к ее интересам.

При этом премьер отметил, что и в России, и в Армении есть много людей, которые желают кризиса в отношениях двух стран.

Пашинян также прокомментировал ситуацию с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. Политик задался вопросом, почему Зеленский не должен был приезжать в Армению, если Россия принимала президента Азербайджана Ильхама Алиева в то время, когда Баку и Ереван еще находились в военном конфликте. Премьер обратил внимание, что тогда в Армении ничего не сказали на этот счет.

Председатель правительства напомнил, что еще в 2022 году он говорил, что в вопросе Украины «Армения — не союзник России».

Ранее Пашинян заявлял о дружеских отношениях с Путиным и отсутствии планов на резкие шаги в отношениях с Россией.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!