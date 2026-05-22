Пашинян прокомментировал отношения Армении и России

Пашинян: Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия

Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с журналистами, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Россия является сверхдержавой, к которой надо относиться с уважением, как и к ее интересам.

При этом премьер отметил, что и в России, и в Армении есть много людей, которые желают кризиса в отношениях двух стран.

Пашинян также прокомментировал ситуацию с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. Политик задался вопросом, почему Зеленский не должен был приезжать в Армению, если Россия принимала президента Азербайджана Ильхама Алиева в то время, когда Баку и Ереван еще находились в военном конфликте. Премьер обратил внимание, что тогда в Армении ничего не сказали на этот счет.

Председатель правительства напомнил, что еще в 2022 году он говорил, что в вопросе Украины «Армения — не союзник России».

Ранее Пашинян заявлял о дружеских отношениях с Путиным и отсутствии планов на резкие шаги в отношениях с Россией.