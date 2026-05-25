Медведев заявил о курсе Пашиняна на разрыв с Россией

Медведев: надо признать, что Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время беседы с РИА Новости.

«Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать», — указал российский политик.

По мнению Медведева, Пашиняну кажется выгодным зарабатывать себе авторитет на Западе, «рискуя связями с нашей страной».

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Российский лидер предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

В ответ председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян заявил, что страна не собирается «разводиться» с Россией и не планирует «делить детей». Он назвал споры между Москвой и Ереваном частью обычного политического диалога. Симонян подчеркнул, что Армения продолжает быть полноправным участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и никаких обсуждений о выходе из организации не ведется.

Ранее Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину».