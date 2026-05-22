Военный конфликт на Украине может закончиться до конца текущего года, утверждает Bloomberg. По информации издания, такого плана якобы придерживается президент России Владимир Путин. Однако условия завершения СВО должны быть «победными»: Москва намерена установить полный контроль над Донбассом и добиться «широкого соглашения о безопасности с Европой». Что об этих слухах сказали в Кремле и МИД России — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин якобы намерен завершить специальную военную операцию на Украине к концу 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Путин хочет завершить войну к концу этого года, но только на условиях, которые он считает победными», — утверждает агентство.

По информации Bloomberg, в числе условий — полный контроль над Донбассом и «широкое соглашение о безопасности с Европой», которое бы подразумевало международное признание новых российских территорий.

Однако, как пишет агентство, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин устанавливал какие-либо сроки завершения СВО.

Также издание обратило внимание на внутренние проблемы Украины, где « уставшее от войны население все чаще не желает вступать в армию , а более широкая воинская повинность крайне непопулярна».

Помимо этого, украинская система противовоздушной обороны сталкивается с трудностями при отражении баллистических ракет, которые нанесли «сокрушительный удар» по энергетической инфраструктуре страны, добавило агентство.

Как и когда должна завершиться СВО?

О том, что конфликт на Украине приближается к своему окончанию, Путин заявил 9 мая во время общения с журналистами. Позже Песков разъяснил, что СВО может завершиться в любой момент, как только президент Украины Владимир Зеленский «возьмет на себя ответственность» и примет необходимые решения.

«Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», — говорил официальный представитель Кремля.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, украинский конфликт должен завершиться устранением угроз безопасности России «с западного направления на длительную историческую перспективу». Это также включает ликвидацию угроз жителям Крыма, Донбасса, Новороссии и всей бывшей УССР, где людям запретили говорить на родном языке и исповедовать свою веру, подчеркнул он.

«У нас есть принципиальная позиция, и мы ее добьемся либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Но мы понимаем, что окончательное урегулирование будет плодом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств», — добавил министр иностранных дел.

При этом Россия не обозначала «временные коридоры» по окончанию конфликта на Украине, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с «Газетой.Ru».

«Как многократно говорил президент (это следует из нашей официальной позиции), мы стремимся к системному, долгосрочному мирному урегулированию. Нас не интересуют краткосрочные эффекты, нас не интересуют моменты режима прекращения огня, который выльется в новую эскалацию», — сказал он.

Мирошник обратил внимание, что Москву интересует системное урегулирование конфликта и преодоление его первопричин . Однако сейчас российские власти не видят готовности Киева и его западных спонсоров к серьезному диалогу, а «западники» сами выбирают вариант, при котором они хотят разрешения конфликта только военным путем, добавил дипломат.

«Переговорные процессы из-за упрямства, жадности и глупости украинского режима ни к чему не привели. Коррупционные скандалы и интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского о многом говорят», — оценил ситуацию депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий выразил уверенность, что конфликт на Украине действительно близится к завершению, поскольку российские войска продвигаются вперед, а украинские — «выдыхаются».