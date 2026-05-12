В Кремле прокомментировали слова Путина о скором завершении украинского конфликта

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что украинский конфликт скоро закончится.

9 мая во время выступления на параде Победы Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.

Глава государства неоднократно говорил, что Россия открыта для контактов, что была проделана определенная большая работа в формае РФ-США-Украина, и что Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона, напомнил Песков.

«И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, специальная военная операция может завершиться в любой момент, как только президент Украины Владимир Зеленский «возьмет на себя ответственность» и примет необходимые решения.

Представитель Кремля также напомнил, что Путин выражал готовность встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров.

