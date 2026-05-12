О вступлении в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе частного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году пообещал, что страна не вступит в НАТО. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
«У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО», — отметил она.
Мендель добавила, что встреча проходила в Париже, и бывшая пресс-секретарь была среди немногих, кто лично присутствовал на ней. По ее словам, Зеленский тогда также заявил, что Украина никогда не была близка к НАТО. Однако затем президент Украины сменил свою позицию по поводу членства Украины в Североатлантическом альянсе. Экс-сотрудница офиса Зеленского пояснила, что это произошло из-за американской администрации, с которой тот хотел подружиться.
«Я помню его интервью. Я помню, кому-то было дано это интервью, когда он впервые сказал: «Почему мы не в НАТО?» Мы на самом деле никогда это не обсуждали. Этого вообще не было за столом переговоров. <…> Я начала просматривать сообщения, и там не было никакой информации о НАТО, он просто придумал это», — уточнила Мендель.
О Донбассе
Кроме того, экс-сотрудница офиса президента Украины заявила, что Владимир Зеленский был готов уступить Донбасс еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, чтобы остановить конфликт. Однако затем также сменил позицию.
«Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти достигли соглашения. Очень важно то, что Зеленский лично согласился отказаться от Донбасса, и в тот момент я была шокирована», — подчеркнула Мендель.
Она также уточнила, что на сегодняшний день считает Зеленского одним из главных препятствий на пути к миру.
Советник главы офиса украинского президента Дмитрий Литвин при этом поспешил опровергнуть слова бывшего пресс-секретаря. Он заявил, что та не участвовала ни в самих переговорах, ни в процессе принятия решений. Литвин также добавил, что Мендель «давно уже не в курсе дела».
О недвижимости в Крыму
Бывшая пресс-секретарь президента Украины также раскрыла, что Зеленский был в Крыму после присоединения полуострова к России.
«Он владел несколькими объектами недвижимости в Крыму. Когда в Донбассе уже начались боевые действия, он отдыхал там, в Крыму, покуривал травку со своими друзьями из «Квартала 95», жил со всеми удобствами и прекрасно проводил время. Ему было все равно, что Россия уже присоединила Крым», — сообщила Мендель.
Еще в 2023 году «Mash на волне» писал, что Зеленский в разгар спецоперации оплатил коммунальные услуги в своей ялтинской квартире почти на год вперед. Telegram-канал отмечал, что только в Ялте у президента Украины как минимум пять объектов недвижимости.
О проблемах с наркотиками
Кроме этого, Мендель также прокомментировала слухи о том, что у Владимира Зеленского есть проблемы с наркотиками. Она подчеркнула, что никогда не видела, чтобы президент Украины употреблял запрещенные вещества. Однако, по ее словам, «люди, которые знают Зеленского 20-25 лет, говорят, что он употребляет кокаин». Экс-сотрудница офиса украинского лидера также указала на странности в его поведении.
«Он уходит на 15 минут в ванную. И я вам говорю, меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком. Правда, всегда другим человеком... он выходил энергичным, полным, знаете, действия», — пояснила она.
Помимо этого, Мендель вспомнила, что во время предвыборной кампании Зеленский добровольно прошел тест на наркотики по предложению Петра Порошенко. В итоге, как отметила бывший пресс-секретарь президента Украины, оказалось, что клиника, в которую обратился Зеленский, принадлежала его другу, а анализы в результате оказались датированы не тем днем, когда он их сдавал.