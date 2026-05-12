Не вступать в НАТО и отдать Донбасс: экс-пресс-секретарь раскрыла обещания Зеленского России

Мендель: Зеленский на встрече с Путиным в 2019 году обещал не вступать в НАТО

Экс-сотрудница офиса Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем бывший пресс-секретарь президента Украины рассказала о том, как Зеленский в 2019-м обещал, что Украина не вступит в НАТО, а также о том, что он был готов уступить Донбасс еще в 2022 году ради завершения конфликта. Однако затем, по словам Мендель, Зеленский сменил свою позицию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

О вступлении в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе частного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году пообещал, что страна не вступит в НАТО. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО », — отметил она.

Мендель добавила, что встреча проходила в Париже, и бывшая пресс-секретарь была среди немногих, кто лично присутствовал на ней. По ее словам, Зеленский тогда также заявил, что Украина никогда не была близка к НАТО . Однако затем президент Украины сменил свою позицию по поводу членства Украины в Североатлантическом альянсе. Экс-сотрудница офиса Зеленского пояснила, что это произошло из-за американской администрации, с которой тот хотел подружиться.

«Я помню его интервью. Я помню, кому-то было дано это интервью, когда он впервые сказал: «Почему мы не в НАТО?» Мы на самом деле никогда это не обсуждали. Этого вообще не было за столом переговоров. <…> Я начала просматривать сообщения, и там не было никакой информации о НАТО, он просто придумал это», — уточнила Мендель.

О Донбассе

Кроме того, экс-сотрудница офиса президента Украины заявила, что Владимир Зеленский был готов уступить Донбасс еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, чтобы остановить конфликт. Однако затем также сменил позицию.

«Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти достигли соглашения. Очень важно то, что Зеленский лично согласился отказаться от Донбасса , и в тот момент я была шокирована», — подчеркнула Мендель.

Она также уточнила, что на сегодняшний день считает Зеленского одним из главных препятствий на пути к миру.

Читайте также Мендель не увидела причин для Украины продолжать конфликт с Россией 11:19

Советник главы офиса украинского президента Дмитрий Литвин при этом поспешил опровергнуть слова бывшего пресс-секретаря. Он заявил, что та не участвовала ни в самих переговорах, ни в процессе принятия решений. Литвин также добавил, что Мендель «давно уже не в курсе дела».

О недвижимости в Крыму

Бывшая пресс-секретарь президента Украины также раскрыла, что Зеленский был в Крыму после присоединения полуострова к России .

«Он владел несколькими объектами недвижимости в Крыму. Когда в Донбассе уже начались боевые действия, он отдыхал там, в Крыму, покуривал травку со своими друзьями из «Квартала 95», жил со всеми удобствами и прекрасно проводил время. Ему было все равно, что Россия уже присоединила Крым», — сообщила Мендель.

Еще в 2023 году «Mash на волне» писал, что Зеленский в разгар спецоперации оплатил коммунальные услуги в своей ялтинской квартире почти на год вперед. Telegram-канал отмечал, что только в Ялте у президента Украины как минимум пять объектов недвижимости.

О проблемах с наркотиками

Кроме этого, Мендель также прокомментировала слухи о том, что у Владимира Зеленского есть проблемы с наркотиками. Она подчеркнула, что никогда не видела, чтобы президент Украины употреблял запрещенные вещества. Однако, по ее словам, «люди, которые знают Зеленского 20-25 лет, говорят, что он употребляет кокаин» . Экс-сотрудница офиса украинского лидера также указала на странности в его поведении.

«Он уходит на 15 минут в ванную. И я вам говорю, меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком. Правда, всегда другим человеком... он выходил энергичным, полным, знаете, действия», — пояснила она.