Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В Кремле назвали действие Зеленского, которое приведет к прекращению огня

Песков: прекращение огня наступит, когда ВСУ уйдут с территории регионов России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для наступления прекращения огня глава Украины Владимир Зеленский должен отдать приказ войскам страны покинуть территорию российских регионов.

«Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, что должен сделать президент Украины для приближения к урегулированию конфликта.

По словам Пескова, после этого наступит прекращение огня и стороны смогут спокойно заняться переговорами.

В ответ на вопрос о том, идет ли речь о выводе украинских войск из Херсона и Запорожья, Песков рекомендовал журналистам перечитать заявление главы государства Владимира Путина в министерстве иностранных дел.

9 мая во время выступления на параде Победы Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.

Позднее Песков указывал на слова главы государства о том, что Россия открыта для контактов. По его словам, была проделана определенная большая работа в формате РФ — США — Украина, и Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона.

Ранее Путин рассказал о желании Запада «что-нибудь оттяпать» у России.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!