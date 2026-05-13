В Кремле назвали действие Зеленского, которое приведет к прекращению огня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для наступления прекращения огня глава Украины Владимир Зеленский должен отдать приказ войскам страны покинуть территорию российских регионов.

«Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, что должен сделать президент Украины для приближения к урегулированию конфликта.

По словам Пескова, после этого наступит прекращение огня и стороны смогут спокойно заняться переговорами.

В ответ на вопрос о том, идет ли речь о выводе украинских войск из Херсона и Запорожья, Песков рекомендовал журналистам перечитать заявление главы государства Владимира Путина в министерстве иностранных дел.

9 мая во время выступления на параде Победы Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.

Позднее Песков указывал на слова главы государства о том, что Россия открыта для контактов. По его словам, была проделана определенная большая работа в формате РФ — США — Украина, и Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона.

Ранее Путин рассказал о желании Запада «что-нибудь оттяпать» у России.