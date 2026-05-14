«Вдохнуть дух Анкориджа». Как арест Ермака повлияет на Украину и Зеленского

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак взят под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. В администрации Зеленского отказались комментировать эти новости, чем вызвали недовольство со стороны некоторых западных СМИ. Как очередной коррупционный скандал может сказаться на президенте Украины и закроют ли на это глаза в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который долгое время считался одним из наиболее приближенных к главе государства людей, взят под стражу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Позже депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся с 2023 года в Лукьяновском следственном изоляторе Киева, сообщил, что экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака доставили в СИЗО.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него таких денег нет.

«У меня таких денег на залог нет, сейчас адвокат будет работать с друзьями и знакомыми. Я отрицаю какие-либо обвинения. Мне нечего скрывать», — заявил в суде бывший чиновник.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Андрею Ермаку обвинения в коррупции по делу о строительстве элитного жилья под Киевом. Следователи подчеркнули, что после начала российско-украинского конфликта строительство коттеджей не только не остановили, но и начали вести более активно.

О причастности Ермака к делу об отмывании денег через кооператив «Династия» и вероятности предъявления обвинений украинские СМИ писали еще в ноябре 2025 года, после того как огласку получил крупный коррупционный скандал, известный как «Миндичгейт».

Тогда НАБУ и САП обнародовали результаты операции «Мидас» по выявлению масштабных хищений в энергетике. Схему организовал сбежавший из страны бизнес-партнер Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» украинского президента.

Правоохранители арестовали бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, экс-советника главы минэнерго Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова. 28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски и у Ермака, которого СМИ называли одним из участников схемы. Хотя официально он тогда не стал фигурантом уголовного дела, тем же вечером Зеленский объявил, что Ермак подал прошение об отставке.

Последствия для Зеленского

Арестованный по обвинению в коррупции бывший глава офиса президента Украины может «достать сундук компромата» на Зеленского, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его мнению, дело Ермака — это попытка западных структур, стоящих за антикоррупционными органами Украины, ослабить власть Зеленского.

«Безусловно, взятие под стражу Ермака — это прямой удар по Зеленскому. Его ставят на растяжку: либо он должен идти на какие-то серьезные уступки, передавая бразды правления тем, кто стоит за такими структурами, как НАБУ, либо дистанцироваться от Ермака, который имеет все шансы в какой-то момент достать сундук компромата на Зеленского», — сказал дипломат «Газете.Ru».

По мнению Мирошника, Ермак имеет возможность «запустить процесс слива» Зеленского, чтобы спасти самого себя на фоне обвинений в коррупции.

«Ермак сам по себе не особенно интересен ни НАБУ, ни тем, кто за ним стоит. Ермак — это ближайший круг Зеленского. Поэтому есть стремление сделать из Зеленского условно английскую королеву, а реальные механизмы управления перехватить, чтобы власть взяли в руки другие люди», — заключил он.

Похожее мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» и бывший украинский нардеп Спиридон Килинкаров. Он считает, что дело Ермака может свидетельствовать о перераспределении власти в стране и ослаблении режима Зеленского.

«Для Зеленского, конечно, это очень серьезный удар. В первую очередь политический. Я думаю, что у этого витка коррупционного скандала будут серьезные последствия, вплоть до серьезного политического кризиса внутри самой Украины», — заявил экс-нардеп.

По его мнению, вся эта история связана не столько с желанием оппонентов атаковать Зеленского с целью снять его с должности, сколько с желанием перераспределить власть внутри Украины и ограничить полномочия президента.

«При этом Ермака вряд ли посадят, поскольку антикоррупционные органы Украины за более чем десятилетий срок своего существования так и не посадили ни одного топ-чиновника», — заключил Килинкаров.

Судя по тому, как развиваются события, НАБУ и стоящие за ним структуры все ближе подбираются в Зеленскому, уверен заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, это игра, которая развивается «по нарастающей».

«Если исходить из того, что НАБУ управляется из США, то становится очевидно, что через арест Ермака Вашингтон пытается надавить на Зеленского. Я бы сказал, что Штаты пытаются вдохнуть в него дух Анкориджа, чтобы побудить пойти на уступки для более быстрого заключения мирного соглашения», — пояснил экс-нардеп «Газете.Ru».

Remo Casilli/Reuters

У Зеленского как у президента есть иммунитет перед судом, но тем не менее его могут вызывать в качестве свидетеля по делу, что еще больнее ударит по репутации, допустил Олейник.

О «загубленной репутации» Зеленского заговорили даже на Западе. В частности, агентство Reuters пишет, что сам факт обвинений против Ермака больно ударит по украинскому лидеру.

«Обвинения против Ермака вряд ли представляют непосредственную угрозу для президента, поскольку его нельзя привлечь к юридической ответственности, пока он находится на посту, но могут нанести ущерб его репутации, если он будет баллотироваться на переизбрание <...> [Ермак] часто появлялся рядом с президентом, а также был ведущим переговорщиком Киева на мирных переговорах», — говорится в материале.

Реакция Запада

На Западе делу Ермака уделяют достаточно много внимания. Издание Politico, которое традиционно поддерживает Украину и ее президента, на этот раз отметило «контраст» между прошлой карьерой Ермака и его нынешним положением.

«Андрей Ермак когда-то вращался в кругах мировых лидеров, но теперь томится в киевской камере по обвинению в отмывании денег», — говорится в статье.

Французское издание France 24 пишет, что «до отставки Ермак считался вторым по влиятельности человеком на Украине, серым кардиналом, жестко контролирующим доступ к Зеленскому». В статье подчеркивается, что в связи с коррупционным скандалом очень сильно пострадал имидж украинского президента.

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник открыто высказала недовольство из-за продолжающейся поддержки Украины после ареста Ермака.

«Неужели наши польские псевдоэлиты все еще верят, что Украину следует принять в Европейский союз и НАТО и безоговорочно накачивать миллиардами, ничего не требуя взамен? Пора Польше перестать быть банкоматом Украины», — пишет Зайончковская в своих социальных сетях.

Первые заголовки СМИ говорят сами за себя, эта тема волнует страны Евросоюза, особенно критично выступают представители оппозиции, отмечает экс-нардеп Владимир Олейник.

«Вполне логично, что европейцев волнует вопрос «куда мы сливаем деньги?». Поэтому я не исключаю, что после ареста Ермака вновь встанут вопросы о том, насколько быстро стоит принимать Украину в Евросоюз и должен ли Киев получить все обещанные ранее деньги в рамках финансовой помощи», — сказал Олейник «Газете.Ru».

С другой стороны, не факт, что арест Ермака стал сюрпризом для европейских элит, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Я думаю, что многие европейские политики были в курсе того, что на Украине существует коррупция, что Ермак — это один из главных теневых руководителей Украины. Но, конечно же, европейцам не хотелось бы, чтобы очередной виток коррупционного скандала позволил Штатам оказать более серьезное давление на Киев», — сказал политолог «Газете.Ru».

Пока что особого беспокойства со стороны политиков в Европе нет, европейские политики продолжают ездить в Киев и делать вид, что ничего особенного не происходит, добавил Безпалько.

Особое недовольство на Западе вызвало молчание президента Украины на фоне антикоррупционного скандала. Немецкая газета Spiegel считает, что это очень опасный знак, который может стать для главы государства «катастрофой».

«Поскольку Ермак был тесно и долго связан с Зеленским, вся эта ситуация грозит обернуться фиаско для него. Общественное негодование не снижается, а украинский президент, видимо выбрал стратегию молчания», — говорится в публикации.

Молчание украинского лидера объясняется желанием «обелить» соратника, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Зеленский может попытаться обелить Ермака. В таких случаях лучше действительно, наверное, промолчать. Однако я не думаю, что Запад позволит ему это сделать», — сказала парламентарий «Газете.Ru».

По словам Журовой, в ситуации с Ермаком каждое слово, сказанное украинским лидером, может быть использовано против соратника президента.