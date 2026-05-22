В МИД ответили на слухи о завершении конфликта на Украине к концу 2026 года

Россия не обозначала «временные коридоры» для завершения конфликта на Украине. Москва стремится к системному урегулированию украинского кризиса и устранению его первопричин.



«Здесь больше превалируют попытки держать тему на плаву, не имея под это каких-то фундаментальных оснований. Россия не обозначала для себя временные коридоры [по завершению конфликта на Украине]. Как многократно говорил президент (это следует из нашей официальной позиции), мы стремимся к системному, долгосрочному мирному урегулированию. Нас не интересуют краткосрочные эффекты, нас не интересуют моменты режима прекращения огня, который выльется в новую эскалацию. Нас интересует системное урегулирование конфликта и преодоление его первопричин», — подчеркнул дипломат.



По словам Мирошника, Москва сейчас не наблюдает готовности Киева и его западных спонсоров к серьезному диалогу, а «западники» сами выбирают вариант, при котором они хотят разрешения конфликта только военным путем.



До этого Bloomberg со ссылкой на источники писал о том, что Россия может иметь планы по завершению конфликта к концу 2026 года на условиях Москвы.



По словам источников, российский президент якобы намерен к концу 2026 года добиться полного контроля над Донбассом, а также широкого соглашения о безопасности с Европой, которое будет подразумевать признание новых российских территорий.



При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин установил какой-либо срок для завершения конфликта.

Ранее европейский дипломат заявил о поиске взаимоприемлемой формулы переговоров по Украине.