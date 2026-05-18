Каллас не будет переговорщиком с Россией. Европа ищет новых кандидатов, среди них — Ангела Меркель

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от идеи выступить переговорщиком в диалоге с Россией, хотя ранее допускала такую возможность. По данным Politico, внутри ЕС сомневаются, что она смогла бы добиться результата из-за жесткой риторики в адрес Москвы. На этом фоне в России и Европе продолжаются споры о том, кто вообще способен говорить от имени ЕС — и возможен ли такой диалог в принципе. Кто может возглавить европейскую миссию в российскую столицу — в материале «Газеты.Ru».

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от идеи стать переговорщиком в диалоге с Россией, хотя ранее допускала такую возможность, сообщило Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«К сожалению, она исключила себя из числа кандидатов», — сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

По данным издания, в ЕС сомневаются, что Каллас могла бы добиться результата из-за жесткой риторики в адрес Москвы. Ранее аналогичную позицию озвучивали и в Кремле. Как заявил Дмитрий Песков, переговорщиком от Евросоюза может быть «кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого».

Он добавил, что Москва приветствует обсуждение возможных контактов и рассчитывает, что разговоры перейдут в практическую плоскость.

«Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка. <…> Вот будем надеяться, что там все-таки практичный такой подход возобладает, и это приобретет какое-то воплощение реальное. Российская сторона будет готова к этому», — сказал Песков.

Ранее сама Каллас заявляла, что могла бы участвовать в переговорах.

«Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия», — отмечала она, указывая на свой опыт работы в юридической сфере.

Кто представит ЕС

В Евросоюзе обсуждают несколько фигур, которые теоретически могли бы представлять Европу на переговорах с Россией. Как пишет Politico, среди них — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги .

Меркель уже имеет опыт переговоров как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, однако в Европе сомневаются в ее кандидатуре из-за неоднозначных итогов прежнего посредничества. Стубб, по данным издания, также проявляет интерес к роли переговорщика, но его принадлежность к стране — члену НАТО может снизить доверие со стороны Москвы.

Драги, в свою очередь, пользуется авторитетом в Европе и не воспринимается как жесткий сторонник одной из сторон конфликта, однако признаков его личной заинтересованности в посредничестве пока нет. Представитель Драги заявила, что обсуждение его кандидатуры — «это всего лишь журналистские домыслы».

Как отметило Politico, в Киеве считают, что потенциальный переговорщик должен иметь поддержку ЕС, но при этом не ассоциироваться напрямую с самим союзом. В этом контексте рассматривают и другие фигуры — например, главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде или министра иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкара , которые поддерживают контакты с обеими сторонами.

Позиция Москвы

После завершения СВО Россия намерена выстраивать отношения с европейскими странами исключительно исходя из собственных национальных интересов, заявил «Газете.Ru» чрезвычайный и полномочный посол Константин Долгов.

«Мы готовы к диалогу на основе абсолютного учета наших национальных интересов. Что здесь изменилось? Европа к этому не готова. Пока ситуация не поменялась», — отметил он.

По словам дипломата, восстановление отношений будет осложнено тем, что Европа, по его оценке, утрачивает субъектность в международной политике.

«В мировой геополитике поэтому им будет сложно на всех фронтах и по всем азимутам выстраивать отношения, потому что они себя опустили ниже плинтуса», — подчеркнул Долгов.

Он также счел преждевременными разговоры о конкретных кандидатах на роль переговорщика от ЕС, включая Александра Стубба и Ангелу Меркель. По его мнению, Брюссель не изменил свою политику, поэтому оснований для диалога пока нет.

«Пока они обсуждают очередной санкционный пакет антироссийский, пока оружие и деньги продолжают поступать Киеву, какой диалог в этой ситуации возможен? Это все игры такие, словесная эквилибристика со стороны некоторых европейских кругов», — добавил дипломат.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал кандидатов, которых в ЕС обсуждают в качестве возможных переговорщиков. Депутат заявил, что не доверяет ни одному из этих политиков.

«Мне кажется, что Меркель уже очень много сделала при проработке соглашений Минск-1 и Минск-2 и заявляла, что не собиралась ни о чем договариваться. Как после такого может быть к ней доверие? У меня лично такого доверия нет.

Стубб очень пытается сблизиться с Трампом, но его русофобские заявления вызывают большое недоверие, и я бы не очень хотел его видеть в этой роли. А итальянский бывший премьер не настолько признан мировым сообществом, как мне кажется. Таких, как он, большое количество. И я не слышал, чтобы он сам этого хотел. Я бы поискал других», — отметил парламентарий.

По словам Чепы, для диалога с Евросоюзом нужен более прагматичный представитель. В качестве примера он привел премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отметив, что тот, по его мнению, трезво оценивает международную ситуацию и последствия дальнейшей эскалации конфликта.