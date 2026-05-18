Слухи о кандидатуре Драги на роль переговорщика с Россией назвали «журналистским домыслом»

Появившаяся в СМИ информация о том, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги может стать кандидатом в переговорщики от Европейского союза (ЕС) для диалога с Россией, представляет собой журналистские домыслы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экс-главы правительства.

«У меня нет комментариев. Что касается Драги, то это всего лишь журналистские домыслы», — сказала источник агентства.

18 мая газета Politico написала, что три европейских политика могут претендовать на роль переговорщика от ЕС в диалоге с Россией. Речь идет о Марио Драги, бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель и действующем президенте Финляндии Александре Стуббе.

По словам журналистов, Ангела Меркель имеет опыт прямых переговоров как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако прошлые неудачи при посредничестве в диалоге Москвы и Киева могут стать аргументом против ее назначения. Александр Стубб сам неоднократно говорил о своей заинтересованности в переговорах с Россией, а Марио Драги пользуется уважением в Европе. Более того, он не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Кремлю, подчеркивалось в материале.

