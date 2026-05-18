Посол оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика ЕС с Россией

Пока рано говорить о кандидатах на переговоры с Россией от Евросоюза, в том числе о президенте Финляндии Александре Стуббе и экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель, так как Брюссель не изменил на деле свою антироссийскую политику. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов
 
Ранее газета Politico писала, что в числе потенциальных кандидатов на роль переговорщика с РФ в Брюсселе называют Меркель.
 
«Смотря с какой позиции они хотят ввести этот разговор. Если с той позиции, которая у них сегодня, то нам  не нужны никакие переговорщики и никакой диалог, потому что никакого диалога не будет, если они не поменяют свою позицию», — подчеркнул он.
 
По мнению Долгова, на данный момент Европа продолжает вести антироссийскую линию, поэтому оснований для диалога пока нет.
 
«Пока они обсуждают очередной санкционный пакет антироссийский, пока оружие и деньги продолжают поступать Киеву, какой диалог в этой ситуации возможен? Это все игры такие, словесная эквилибристика со стороны некоторых европейских кругов», — отметил дипломат.
 
До этого газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писала о том, что глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией.
 
Газета также приводит список возможных представителей ЕС на будущих переговорах — это Меркель, Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.
 
При этом три других европейских дипломата, с которыми общались журналисты, заметили, что из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.
 
 
 

 

Ранее в Германии призвали прислушаться к одному предложению Путина.

 
