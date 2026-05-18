«Ниже плинтуса»: посол рассказал, как Россия будет строить отношения с Европой после СВО

Посол Долгов: Россия готова к диалогу с Европой на основе учета интересов Москвы 
После СВО Россия будет выстраивать отношения с европейскими странами только на основе своих национальных интересов. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
 
«Мы готовы к диалогу на основе абсолютного учета наших национальных интересов. Что здесь изменилось? Европа к этому не готова. Пока ситуация не поменялась», — отметил дипломат.
 
По словам Долгова, Европе сложно будет восстанавливать отношения с Россией, так как она перестает быть активным игроком, теряя свою субъектность в международных отношениях.
 
«В мировой геополитике поэтому им будет сложно на всех фронтах и по всем азимутам выстраивать отношения, потому что они себя опустили ниже плинтуса», — подчеркнул он.
 
До этого журнал The Foreign Policy писал, что Европу ждет опасный период в отношениях с Россией после СВО.
 
В публикации отмечалось, что военный потенциал Европы и возможности сдерживания будут слабым местом европейских государств против «российской мощи».
 
По данным издания, Евросоюзу потребуется несколько лет, чтобы восполнить существующие пробелы.

Ранее Риттер заметил изменение позиции Европы в отношении России.

 
