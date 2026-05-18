Politico: в ЕС сочли, что Каллас исключила себя как переговорщика в диалоге с РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Она исключила свое участие, к сожалению», — заявил собеседник издания.

При этом три других европейских дипломата, с которыми общались журналисты, заметили, что из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.

До этого в Кремле также усомнились, что глава евродипломатии Кая Каллас может стать переговорщиком с Россией, несмотря на ее заявления о готовности взять на себя эту роль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для диалога со стороны ЕС подойдет политик, который не делал резких выпадов в адрес Москвы.

Глава евродипломатии допускала, что в будущем могла бы представлять Евросоюз на переговорах с Россией.

Ранее в Германии призвали прислушаться к одному предложению Путина.