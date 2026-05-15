Лавров рассказал, как Путин испытал Европу на политическую чуткость

Президент РФ Владимир Путин испытал европейцев на их политическую чуткость, предложив кандидатуру экс-главы немецкого правительства Герхарда Шрёдера в качестве представителя Евросоюза на переговорах с Россией. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге по итогам визита в Республику Индия и СМИД.

«Вдруг они [европейцы] стали говорить <...> придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы — европейцы», – обратил внимание глава МИД РФ, отметив, что после предложенной Путиным кандидатуры «поднялся шум».

9 мая Путин заявил, что предпочитает видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру, отметив, что он якобы являлся «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний», а нынешний канцлер ФРГ Фридрих Меркель и вовсе заявила, что Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с Россией.

Ранее в Кремле заявили, что переговорщик от ЕС должен иметь политическое желание восстановить диалог.

 
