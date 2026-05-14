Нежелание верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас видеть бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на позиции переговорщика с Россией вызывает «испанский стыд». Об этом на своей странице в социальной сети X написал политик, экс-депутат немецкого парламента Клаус Эрнст.

«Ну конечно, кто бы сомневался, что Каллас и украинский посол в Германии отвергают экс-канцлера Шрёдера в качестве посредника в украинском конфликте! Он ведь действительно мог бы чего-то добиться!» — отметил Эрнст.

По его мнению, позиция главы евродипломатии свидетельствует о стремлении Европы к продолжению конфликта между Россией и Украиной. В связи с этим политик счел положительным моментом то, что ЕС ничего не решает в процессе урегулирования кризиса.

«Детский столик» возле реальных переговоров — даже это недосягаемо для них! Сплошной испанский стыд!» — подчеркнул бывший депутат.

9 мая президент России Владимир Путин во время брифинга рассказал, что Европа ищет контакта с Москвой. Он также сообщил, что считает Шрёдера предпочтительным кандидатом в переговорщики от ЕС. Но, как сказал глава государства, европейские страны могут выбрать другого лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России.

Ранее Каллас допустила, что сама станет переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.